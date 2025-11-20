В пробах воздуха в школе Краснодара не обнаружили угарный газ

Специалисты 19 ноября взяли пробы воздуха в краснодарской школе №104 после того, как были госпитализированы трое учеников.

Чтобы разобраться в случившемся, в школу выехали сотрудники полиции поселка Калинино, помощник прокурора Прикубанского округа, сотрудники департамента образования, представители застройщика школы и специалисты АО «Краснодаргоргаз».

По данным МЦУ Краснодара, в системе кондиционирования не обнаружили утечек хладогена (фреона). Загазованности в помещениях школы также не выявили.

«Специалисты АО «Краснодаргоргаз» с помощью приборов взяли пробы воздуха в коридорах, классах и вентиляционных каналах. Загазованности (наличие СО) не обнаружено», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара в Telegram.

Сотрудники полиции опросили родителей и детей. Все материалы дела и вещественные доказательства передали в Следственный комитет по Прикубанскому округу. Кроме того, 20 ноября школа направила заявление в Центр гигиены и эпидемиологии на лабораторные исследования воздуха в помещениях школы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации городского департамента образования, 18 ноября ученице стало плохо во время пятого урока второй смены. В медкабинете ей оказали первую помощь и вызвали скорую. Дети пожаловались на странный запах в кабинете биологии, их вывели. В помещении провели генеральную уборку. Еще двое учеников пожаловались на недомогание дома. Их также госпитализировали.

