В природном заказнике «Кавказский» выпустили на волю 15 европейских ланей

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Осенний выпуск ланей стартовал в государственном природном заказнике регионального значения «Кавказский» 26 октября.

На волю выпустили 15 особей лани европейской. Ланей в Краснодарском крае разводят с 2015 года как альтернативных вид для замещения дикого кабана.

Лани обладают высокой жизнестойкостью и экологической пластичностью. Этот вид выбрали для разведения, так как он легко адаптируется в новых природно-климатических условиях.

Разведением и выпуском ланей занимается ГБУ КК «Краснодаркрайохота». Ланей они содержат в вольерном комплексе на территории Белореченского государственного природного зоологического заказника регионального значения, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.

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