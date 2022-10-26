В природном заказнике «Кавказский» выпустили на волю 15 европейских ланей
Общество
26.10.2022 15:54
Осенний выпуск ланей стартовал в государственном природном заказнике регионального значения «Кавказский» 26 октября.
На волю выпустили 15 особей лани европейской. Ланей в Краснодарском крае разводят с 2015 года как альтернативных вид для замещения дикого кабана.
Лани обладают высокой жизнестойкостью и экологической пластичностью. Этот вид выбрали для разведения, так как он легко адаптируется в новых природно-климатических условиях.
Разведением и выпуском ланей занимается ГБУ КК «Краснодаркрайохота». Ланей они содержат в вольерном комплексе на территории Белореченского государственного природного зоологического заказника регионального значения, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.
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