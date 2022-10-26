Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В природном заказнике «Кавказский» выпустили на волю 15 европейских ланей

Общество
26.10.2022 15:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prirodnom-zakaznike-kavkazskij-vypustili-na-volyu-15-evropejskih-lanej
В природном заказнике «Кавказский» выпустили на волю 15 европейских ланей
Фото t.me/mpr_kk

Осенний выпуск ланей стартовал в государственном природном заказнике регионального значения «Кавказский» 26 октября.

На волю выпустили 15 особей лани европейской. Ланей в Краснодарском крае разводят с 2015 года как альтернативных вид для замещения дикого кабана.

Лани обладают высокой жизнестойкостью и экологической пластичностью. Этот вид выбрали для разведения, так как он легко адаптируется в новых природно-климатических условиях.

Разведением и выпуском ланей занимается ГБУ КК «Краснодаркрайохота». Ланей они содержат в вольерном комплексе на территории Белореченского государственного природного зоологического заказника регионального значения, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: Кавказский заповедник 31 октября закроет все летние маршруты.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях