Кавказский заповедник 31 октября закроет все летние маршруты
Общество
26.10.2022 07:27
Соответствующий приказ уже подписали. Летние маршруты в Кавказском заповеднике закроют для безопасности туристов в связи с ухудшением погодных условий.
«Как и ожидалось, эта неделя станет финальной для летнего туристического сезона в заповеднике. С понедельника, 31 октября все летние маршруты закрываются», — говорится в сообщении пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.
С 25 октября Кавказский заповедник ограничил проход по маршруту № 30. С 15 октября закрыли маршруты № 8 и № 12.
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