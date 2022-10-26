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Кавказский заповедник 31 октября закроет все летние маршруты

Общество
26.10.2022 07:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/kavkazskij-zapovednik-31-oktyabrya-zakroet-vse-letnie-marshruty
Кавказский заповедник 31 октября закроет все летние маршруты
Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

Соответствующий приказ уже подписали. Летние маршруты в Кавказском заповеднике закроют для безопасности туристов в связи с ухудшением погодных условий.

«Как и ожидалось, эта неделя станет финальной для летнего туристического сезона в заповеднике. С понедельника, 31 октября все летние маршруты закрываются», — говорится в сообщении пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.

С 25 октября Кавказский заповедник ограничил проход по маршруту № 30. С 15 октября закрыли маршруты № 8 и № 12.

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