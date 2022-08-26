В Приморско-Ахтарском районе женщина фиктивно поставила на учет 57 приезжих
Происшествия
26.08.2022 12:49
Полицейские Приморско-Ахтарского района установили, что местная жительница за пять лет фиктивно поставила на регистрационный учет 57 приезжих из других регионов и соседних районов Краснодарского края.
На 33-летнюю подозреваемую завели уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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