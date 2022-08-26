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В Приморско-Ахтарском районе женщина фиктивно поставила на учет 57 приезжих

Происшествия
26.08.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarskom-rajone-zhenshhina-fiktivno-postavila-na-uchet-57-priezzhih
В Приморско-Ахтарском районе женщина фиктивно поставила на учет 57 приезжих
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Приморско-Ахтарского района установили, что местная жительница за пять лет фиктивно поставила на регистрационный учет 57 приезжих из других регионов и соседних районов Краснодарского края.

На 33-летнюю подозреваемую завели уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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