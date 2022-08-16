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В Краснодарском крае местная жительница прописала у себя 9 приезжих из Конго

Происшествия
16.08.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-mestnaya-zhitelnitsa-propisala-u-sebya-9-priezzhih-iz-kongo
В Краснодарском крае местная жительница прописала у себя 9 приезжих из Конго
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полиция выявила факт фиктивной регистрации иностранцев 56-летней жительницей Темрюкского района.

Следствие установило, что женщина оформила временную регистрацию в своем доме девятерым жителям Республики Конго. При этом жилье она им не предоставляла.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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