В Краснодарском крае местная жительница прописала у себя 9 приезжих из Конго

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полиция выявила факт фиктивной регистрации иностранцев 56-летней жительницей Темрюкского района.

Следствие установило, что женщина оформила временную регистрацию в своем доме девятерым жителям Республики Конго. При этом жилье она им не предоставляла.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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