В Краснодарском крае местная жительница прописала у себя 9 приезжих из Конго
Происшествия
16.08.2022 16:47
Полиция выявила факт фиктивной регистрации иностранцев 56-летней жительницей Темрюкского района.
Следствие установило, что женщина оформила временную регистрацию в своем доме девятерым жителям Республики Конго. При этом жилье она им не предоставляла.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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