В Приморско-Ахтарском районе за пять лет создали семь парковых зон

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета.

По словам главы региона, до этого он проводил такую встречу в 2017 году. Вениамин Кондратьев отметил, что улучшения заметны — благоустраивается набережная, обновляются парки и скверы.

«Район активно участвует в реализации краевых программ и нацпроектов. В 2022 году из регионального бюджета направили более 1,3 млрд рублей. Важно, что эти средства были не потрачены, а освоены с видимым для жителей результатом и пошли на строительство и проектирование важных соцобъектов, которые, уверен, улучшат жизнь людей», — отметил губернатор.

По словам главы муниципалитета Максима Бондаренко, более 80% бюджета направлено на соцсферу. Например, в прошлом году капитально отремонтировали детский сад в станице Бородинской и построили детсад на 165 мест. Очереди в сады в районе сейчас нет. При поддержке минкультуры края построили два Дома культуры — в станицах Приазовской и Бородинской. Начали строить Дом культуры в станице Степной.

«По нацпроекту отремонтировали Дворец культуры в Приморско-Ахтарске, открыли современную библиотеку в станице Бриньковской. Полностью переоснастили музыкальными инструментами Школу искусств», — сказал Максим Бондаренко.

На благоустройство общественных территорий направили 150 млн рублей. Построили семь парков: четыре в Приморско-Ахтарске и три — в станицах Бриньковской, Бородинской и Ольгинской. Сейчас благоустраивают набережную, которая станет самой протяженной на Азовском побережье.

Продолжается ремонт въездных дорог, уже привели в порядок более 20 км. Капитально отремонтировали две центральные улицы — Ленина и 50 лет Октября в Приморско-Ахтарске. В городе появилась площадь со светомузыкальным фонтаном.

За три года в муниципалитете активно развивался массовый спорт: реконструировали Приморско-Ахтарскую спортшколу, построили бассейн и отремонтировали стадион в станице Бриньковской. В станице Ольгинской открылся мини-спорткомплекс. Полностью реконструировали Центр Олимпийской подготовки водных видов спорта, построили два скейтпарка и четыре многофункциональные спортивные площадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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