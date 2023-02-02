Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Приморско-Ахтарском районе за пять лет создали семь парковых зон

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarskom-rajone-za-pyat-let-sozdali-sem-parkovyh-zon
В Приморско-Ахтарском районе за пять лет создали семь парковых зон
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета.

По словам главы региона, до этого он проводил такую встречу в 2017 году. Вениамин Кондратьев отметил, что улучшения заметны — благоустраивается набережная, обновляются парки и скверы.

«Район активно участвует в реализации краевых программ и нацпроектов. В 2022 году из регионального бюджета направили более 1,3 млрд рублей. Важно, что эти средства были не потрачены, а освоены с видимым для жителей результатом и пошли на строительство и проектирование важных соцобъектов, которые, уверен, улучшат жизнь людей», — отметил губернатор.

По словам главы муниципалитета Максима Бондаренко, более 80% бюджета направлено на соцсферу. Например, в прошлом году капитально отремонтировали детский сад в станице Бородинской и построили детсад на 165 мест. Очереди в сады в районе сейчас нет. При поддержке минкультуры края построили два Дома культуры — в станицах Приазовской и Бородинской. Начали строить Дом культуры в станице Степной.

«По нацпроекту отремонтировали Дворец культуры в Приморско-Ахтарске, открыли современную библиотеку в станице Бриньковской. Полностью переоснастили музыкальными инструментами Школу искусств», — сказал Максим Бондаренко.

На благоустройство общественных территорий направили 150 млн рублей. Построили семь парков: четыре в Приморско-Ахтарске и три — в станицах Бриньковской, Бородинской и Ольгинской. Сейчас благоустраивают набережную, которая станет самой протяженной на Азовском побережье.

Продолжается ремонт въездных дорог, уже привели в порядок более 20 км. Капитально отремонтировали две центральные улицы — Ленина и 50 лет Октября в Приморско-Ахтарске. В городе появилась площадь со светомузыкальным фонтаном.

За три года в муниципалитете активно развивался массовый спорт: реконструировали Приморско-Ахтарскую спортшколу, построили бассейн и отремонтировали стадион в станице Бриньковской. В станице Ольгинской открылся мини-спорткомплекс. Полностью реконструировали Центр Олимпийской подготовки водных видов спорта, построили два скейтпарка и четыре многофункциональные спортивные площадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев посетил завод металлоконструкций в Приморско-Ахтарске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Девушку с редким осложнением желчнокаменной болезни спасли хирурги в Краснодаре
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Мужчина ударил женщину и облил ее пивом возле рынка в Анапе
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях