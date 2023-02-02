Кондратьев посетил завод металлоконструкций в Приморско-Ахтарске

Завод является единственным предприятием в ЮФО, производящем земснаряды для расчистки русел рек и добычи полезных ископаемых.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод 2 февраля в рамках рабочей поездки в Приморско-Ахтарск.

«Ежегодно мы выделяем значительные средства на расчистку и углубление рек. Это необходимая работа на предупреждение паводковых ситуаций, наводнений, ущерб от которых колоссальный. Такую технику мы готовы приобретать у наших местных производителей», — сказал Кондратьев.

Директор завода Александр Хворост сообщил, что предприятие выпускает земснаряды с 2017 года. За это время объем выпуска вырос до восьми в год. Земснаряды весят 30 т, в длину составляют до 20 м. Они способны в несколько раз быстрее и эффективнее экскаватора расчистить русло реки от ила и добыть грунт. За час со дна поднимают 1 тыс. 600 куб. м водно-грунтовой смеси. Для сравнения, ж/д цистерна вмещает 60 куб. м.

«Наши земснаряды заказало минприроды края. Первый передали в декабре, второй готовим к марту. Несамоходная техника будет работать на водоемах. Кроме того, мы поставляем ее в регионы ЮФО, на Урал и Камчатку. Смогли импортозаместить часть производства. В будущем хотели бы создать промпарк для масштабирования мощностей и организации замкнутого цикла», — сказал Хворост.

Глава Кубани поддержал идею создания промпарка и поручил профильному ведомству рассмотреть такую возможность.

Кроме того, в рамках визита губернатору продемонстрировали процесс производства маломерных судов. В 2022 году на заводе построили катамаран для морских прогулок, который курсирует в акватории Геленджика, и двухпалубное судно на 120 пассажиров для Анапы. Кроме того, летом в Приморско-Ахтарске планируют запустить катамаран на 50 мест. По словам главы предприятия, переход на российские комплектующие способствовал удешевлению производства без потери качества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: завод в Кореновском районе запустил новую линию по выпуску строительных смесей.