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В Приморско-Ахтарском районе врачи краевой больницы № 1 провели выездную диспансеризацию

Общество
23.09.2022 09:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarskom-rajone-vrachi-kraevoj-bolnitsy-1-proveli-vyezdnuyu-dispanserizatsiyu
Видео канала «Кубань 24»

По Приморско-Ахтарскому району проехал автопоезд краевой больницы имени Очаповского. Он состоит из четырех мобильных медпунктов, которые оснащены оборудованием для проведения диспансеризации населения.

О прибытии врачей местных жителей оповестили заранее. Команды медиков работали в Бриньковском сельском поселении, станицах Степной и Приазовской. Желающих проверить здоровье оказалось много. Пациентов принимали в порядке живой очереди. Проводили разносторонние исследования, измеряли давление, рост, вес, изучали электрокардиограмму пациентов.

Сердечно-сосудистые заболевания и онкология — основные патологии, которые выявляются во время обследований. На встречу с врачами приглашали всех, кто старше 18 лет. Пришли в основном люди почтенного возраста.

У тех, кого не успели принять, еще будет возможность посетить передвижной пункт. В Приморско-Ахтарский район автопоезд вернется 4 октября, а на следующей неделе он будет работать в Тихорецком районе.

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