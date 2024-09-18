В Приморско-Ахтарском районе составили 7 протоколов на мигрантов

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими и местными властями регулярно проводят рейдовые мероприятия в Приморско-Ахтарском районе для выявления незаконной миграции.

В течение августа сотрудники МВД составили на иностранцев 7 административных материалов. Четыре мигранта незаконно работали в РФ, двое уклонились от выезда с территории страны, один уклонился от прохождения необходимого медицинского освидетельствования. Еще один административный материал составили за незаконную трудовую деятельность, сообщает пресс-служба администрации Приморско-Ахтарского района.

О нарушениях миграционного законодательства в Приморско-Ахтарском районе можно сообщить по телефонам: 8 (86143)3-31-11 (дежурная служба отделения УФСБ России по Краснодарскому краю) и 8 (86143) 2-30-74 (отдел по вопросам миграции ОМВД России).

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