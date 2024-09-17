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В Каневском районе привлекли к ответственности 10 мигрантов из Средней Азии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-privlekli-k-otvetstvennosti-10-migrantov-iz-srednej-azii
В Каневском районе привлекли к ответственности 10 мигрантов из Средней Азии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с полицейскими и сотрудниками местной администрации проводят рейдовые мероприятия для выявления нелегальных мигрантов в Каневском районе на регулярной основе.

В течение августа в муниципалитете нашли и привлекли к административной ответственности 10 иностранцев из Средней Азии. Шесть из них нарушили правила въезда на территорию РФ, двое — незаконно занимались трудовой деятельностью и еще двое нарушили правила пребывания в стране. Одного мигранта выдворили из России.

Сообщить о нарушениях миграционного законодательства можно по телефонам: 8 (86143) 3-31-11 (дежурная служба УФСБ России по Краснодарскому краю) и 8 (86164) 7-01-11 (ОМВД по Каневскому району), сообщает пресс-служба администрации Каневского района.

Читайте также: почти 1,7 тыс. мигрантов выдворили из Краснодарского края с начала года. Судебные приставы Кубани продолжают выдворять за пределы РФ иностранных граждан, которые незаконно пребывают на территории страны, а также лиц без гражданства.

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