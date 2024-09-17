Почти 1,7 тыс. мигрантов выдворили из Краснодарского края с начала года

Судебные приставы Кубани продолжают выдворять за пределы РФ иностранных граждан, которые незаконно пребывают на территории страны, а также лиц без гражданства.

Большинство нарушителей оказались жителями ближнего зарубежья — Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Грузии, Абхазии, Молдовы и Афганистана. Также на родину отправили граждан Китая, Бурунди, Мали, Конго и Кубы.

Только за прошедшую неделю за пределы РФ выдворили 29 мигрантов из Туркменистана, Киргизии и Узбекистана. Всего с начала года выдворили 1 тыс. 667 иностранных граждан.

Для сравнения, за весь прошлый год из края в общей сложности выдворили 900 человек, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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