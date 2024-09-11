Госдума РФ хочет запретить трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи

Депутаты Госдумы готовят законодательные инициативы, призванные решить проблемы в сфере миграции, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Согласно одной инициативе, трудовым мигрантам хотят запретить перевозить в Россию свои семьи.

«Есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат [инициативу — ред.], независимо от фракционной принадлежности. Мы приняли в этом году нормы достаточно жесткие, в соответствии с которым выдворяются все нарушители, а потом запрещается въезд на территорию нашей страны. Мы считаем, что на работодателей в этой части должна быть возложена более жесткая ответственность. При этом не может человек, приехав работать, еще и везти с собой членов семьи», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Второй законопроект должен продлить срок нахождения в браке для получения российского гражданства до 3-4 лет. По словам Володина, это поможет предупредить заключение фиктивных браков.

«Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства. Если раньше это был год, сейчас предлагается 2 года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не 2 года, а 3 или 4», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

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