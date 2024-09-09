Граждан РФ могут обязать проходить примирение при расторжении брака

Минюст РФ прорабатывает вопрос о законодательном введении в стране обязательной примирительной процедуры при разводе.

Глава Минюста Константин Чуйченко подтвердил план подготовки законопроекта об обязательной процедуре примирения при бракоразводном процессе. Его разрабатывают с участием ученых и представителей федеральных органов исполнительной власти в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи. Согласно инициативе, в ходе процедуры примирения супруги могут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов, пишет «Ъ».

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