Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по цифровой регистрации браков в РФ

Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По ее словам, Краснодарский край занимает 4 место в рейтинге российских регионов по числу цифровой регистрации браков. Кубань опережают только Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На пятой строчке — Татарстан.

«С начала года на Госуслугах подали более 14 тыс. заявлений о заключении брака. Популярность сервиса среди молодоженов постоянно растет. Оформить заявление можно за несколько минут, остается только прийти в ЗАГС в выбранный день», — написала заместитель главы региона.

Она уточнила, что краснодарский «Екатерининский зал» — лидер по числу регистраций браков в регионе. За 6 месяцев здесь расписались более 3 тыс. пар, а через портал «Госуслуг» поступило почти 3 тыс. заявлений.

Анна Минькова добавила, что ЗАГС — это не просто место регистрации, а уютное пространство, которое способствует созданию особенных эмоций и воспоминаний о важном событии.

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