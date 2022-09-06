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В Приморско-Ахтарском районе пожар в плавнях не угрожает населенным пунктам

Происшествия
06.09.2022 12:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarskom-rajone-pozhar-v-plavnyah-ne-ugrozhaet-naselennym-punktam
В Приморско-Ахтарском районе пожар в плавнях не угрожает населенным пунктам

Информация о загорании камыша в плавневой зоне поступила от оперативного дежурного ЕДДС Приморско-Ахтарского района 6 сентября в 10:40.

На место выехала оперативная группа 13 пожарно-спасательного отряда, сотрудники Центра ГИМС и «Кубань-СПАС». Установили, что пожар не угрожает населенным пунктам, расстояние до ближайшего — 10 км. Площадь возгорания уточняется.

На место направили группу беспилотников. Всего пожар тушат 22 человека и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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