В Приморско-Ахтарском районе пожар в плавнях не угрожает населенным пунктам

В Приморско-Ахтарском районе пожар в плавнях не угрожает населенным пунктам

Информация о загорании камыша в плавневой зоне поступила от оперативного дежурного ЕДДС Приморско-Ахтарского района 6 сентября в 10:40.

На место выехала оперативная группа 13 пожарно-спасательного отряда, сотрудники Центра ГИМС и «Кубань-СПАС». Установили, что пожар не угрожает населенным пунктам, расстояние до ближайшего — 10 км. Площадь возгорания уточняется.

На место направили группу беспилотников. Всего пожар тушат 22 человека и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе ночью загорелись кусты возле жилого дома из-за фейерверков.