В Приморско-Ахтарском районе после иска прокуратуры отремонтируют очистные сооружения
Происшествия
01.11.2022 15:44
Нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений прокуратура выявила в поселке Ахтарском.
При проверке выяснилось, что очистные, используемые МУП ЖКХ «Ахтарское», находились в аварийном состоянии. Это вредило санитарно-эпидемиологическому состоянию окружающей среды и угрожало жизни и здоровью людей.
Материалы проверки прокуратура направила в суд. Он обязал администрацию Ахтарского сельского поселения выделить средства на реконструкцию очистных сооружений. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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