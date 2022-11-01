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В Приморско-Ахтарском районе после иска прокуратуры отремонтируют очистные сооружения

Происшествия
01.11.2022 15:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarskom-rajone-posle-iska-prokuratury-otremontiruyut-ochistnye-sooruzheniya
В Приморско-Ахтарском районе после иска прокуратуры отремонтируют очистные сооружения
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений прокуратура выявила в поселке Ахтарском.

При проверке выяснилось, что очистные, используемые МУП ЖКХ «Ахтарское», находились в аварийном состоянии. Это вредило санитарно-эпидемиологическому состоянию окружающей среды и угрожало жизни и здоровью людей.

Материалы проверки прокуратура направила в суд. Он обязал администрацию Ахтарского сельского поселения выделить средства на реконструкцию очистных сооружений. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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