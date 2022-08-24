В Приморско-Ахтарском районе девушку на надувном матрасе унесло в море
Происшествия
24.08.2022 15:36
Инцидент произошел 24 августа 13:55 в районе кафе «Кураж».
Отдыхающую из Удмуртии на матрасе унесло в море на 1,5 км от берега. Это заметили спасатели. Благодаря быстрому реагированию спасателей муниципального Спасательного центра, девушку удалось спасти.
Спасатели напоминают, что при восточном ветре повышается риск быть унесенным в море на надувном матрасе или круге, сообщает ЕДДС Приморско-Ахтарского района в Telegram.
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