В Приморско-Ахтарском районе девушку на надувном матрасе унесло в море

Фото ЕДДС Приморско-Ахтарского района

Инцидент произошел 24 августа 13:55 в районе кафе «Кураж».

Отдыхающую из Удмуртии на матрасе унесло в море на 1,5 км от берега. Это заметили спасатели. Благодаря быстрому реагированию спасателей муниципального Спасательного центра, девушку удалось спасти.

Спасатели напоминают, что при восточном ветре повышается риск быть унесенным в море на надувном матрасе или круге, сообщает ЕДДС Приморско-Ахтарского района в Telegram.

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