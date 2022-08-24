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В Приморско-Ахтарском районе девушку на надувном матрасе унесло в море

Происшествия
24.08.2022 15:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarskom-rajone-devushku-na-naduvnom-matrase-uneslo-v-more
В Приморско-Ахтарском районе девушку на надувном матрасе унесло в море
Фото ЕДДС Приморско-Ахтарского района

Инцидент произошел 24 августа 13:55 в районе кафе «Кураж».

Отдыхающую из Удмуртии на матрасе унесло в море на 1,5 км от берега. Это заметили спасатели. Благодаря быстрому реагированию спасателей муниципального Спасательного центра, девушку удалось спасти.

Спасатели напоминают, что при восточном ветре повышается риск быть унесенным в море на надувном матрасе или круге, сообщает ЕДДС Приморско-Ахтарского района в Telegram.

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