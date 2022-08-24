В Краснодарском крае вода в Черном море прогрелась до +28°C
Общество
24.08.2022 12:54
Последние дни на Черноморском побережье установилась жаркая погода. Столбики термометров поднимаются до отметки в +37-38°C.
Из-за жары вода в Черном море прогрелась до комфортных средиземноморских температур. Так, в Сочи и Геленджике температура морской воды — +28°C.
В Туапсе, Анапе и Новороссийске вода прогрелась до +27°C.
В Азовском море температура воды немного ниже: в Ейске +26°C, в Приморско-Ахтарске +25°C, в Темрюке +24°C, сообщает Краснодарский ЦГМС.
В Минздраве Кубани из-за жары призвали людей старше 30 лет чаще мерить артериальное давление. В ведомстве напомнили, что нормальное давление взрослого человека — 120/80.
Читайте также: до 25 августа на Черноморском побережье от Джубги до Сочи ожидается 38-градусная жара.
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