В Краснодарском крае вода в Черном море прогрелась до +28°C

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последние дни на Черноморском побережье установилась жаркая погода. Столбики термометров поднимаются до отметки в +37-38°C.

Из-за жары вода в Черном море прогрелась до комфортных средиземноморских температур. Так, в Сочи и Геленджике температура морской воды — +28°C.

В Туапсе, Анапе и Новороссийске вода прогрелась до +27°C.

В Азовском море температура воды немного ниже: в Ейске +26°C, в Приморско-Ахтарске +25°C, в Темрюке +24°C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В Минздраве Кубани из-за жары призвали людей старше 30 лет чаще мерить артериальное давление. В ведомстве напомнили, что нормальное давление взрослого человека — 120/80.

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