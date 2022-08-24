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Синоптики прогнозируют аномальную жару на юге России

Общество
24.08.2022 08:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-prognoziruyut-anomalnuyu-zharu-na-yuge-rossii
Синоптики прогнозируют аномальную жару на юге России
Фото jplenio, pixabay.com

В ближайшие пять дней в европейской части повсеместно ожидается жара. Прогнозируется температура выше нормы на 6-10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномальная жара ожидается в Северо-Западном, Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.

В ЮФО особенно жарко будет в Сочи и Туапсинском районе. Там столбики термометров поднимутся до +37-38 ℃, сообщает ТАСС.

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