Синоптики прогнозируют аномальную жару на юге России

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В ближайшие пять дней в европейской части повсеместно ожидается жара. Прогнозируется температура выше нормы на 6-10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномальная жара ожидается в Северо-Западном, Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.

В ЮФО особенно жарко будет в Сочи и Туапсинском районе. Там столбики термометров поднимутся до +37-38 ℃, сообщает ТАСС.

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