Синоптики прогнозируют аномальную жару на юге России
Общество
24.08.2022 08:02
В ближайшие пять дней в европейской части повсеместно ожидается жара. Прогнозируется температура выше нормы на 6-10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, аномальная жара ожидается в Северо-Западном, Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.
В ЮФО особенно жарко будет в Сочи и Туапсинском районе. Там столбики термометров поднимутся до +37-38 ℃, сообщает ТАСС.
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