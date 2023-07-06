В Приморско-Ахтарске загорелась трава возле кладбища. Видео

Возгорание произошло 6 июля около 15:30. Густой дым разносился на несколько километров и был виден из центра Приморско-Ахтарска.

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что в поле с высокой травой возле кладбища произошел крупный пожар. Приехавшая на место пожарная машина долго ездила вокруг и пыталась найти источник возгорания.

Официальных сведений о возгорании возле кладбища в Приморско-Ахтарске от МЧС пока не поступало. Информация уточняется.

Из-за сильной жары и отсутствия осадков на Кубани действует экстренное предупреждение по пожароопасности. Жителей и гостей региона призвали не разводить костры на открытой местности, не жечь сухую траву и мусор.

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