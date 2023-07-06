Поле с пшеницей загорелось в Краснодаре. Видео

Крупное возгорание произошло днем 6 июля на сельскохозяйственном участке в Пашковском жилом массиве.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 15:29. Прибывшие на место спасатели установили, что в поле произошло возгорание на площади 500 кв. метров.

В 16:27 пожар в поле с пшеницей удалось потушить. В ликвидации возгорания приняли участие 16 человек и 4 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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