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Поле с пшеницей загорелось в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pole-s-pshenitsej-zagorelos-v-krasnodare-video
Видео t.me/ghestkrd

Крупное возгорание произошло днем 6 июля на сельскохозяйственном участке в Пашковском жилом массиве.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 15:29. Прибывшие на место спасатели установили, что в поле произошло возгорание на площади 500 кв. метров.

В 16:27 пожар в поле с пшеницей удалось потушить. В ликвидации возгорания приняли участие 16 человек и 4 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: мусорный полигон загорелся под Майкопом. Сообщение о возгорании на полигоне ТБО, расположенном в 2,5 км от Майкопа, поступило в МЧС Адыгеи вечером 4 июля.

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