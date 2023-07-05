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Мусорный полигон загорелся под Майкопом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musornyj-poligon-zagorelsya-pod-majkopom
Мусорный полигон загорелся под Майкопом
Фото t.me/Mitrofanov_GA

Сообщение о возгорании на полигоне ТБО, расположенном в 2,5 км от Майкопа, поступило в МЧС Адыгеи вечером 4 июля.

Площадь возгорания составила около 200 кв. м. На место пожара выехали экстренные службы. В ликвидации возгорания были задействованы 30 человек и 9 единиц техники.

К утру 5 июля открытый огонь на полигоне ТБО ликвидировали. Ведется дополнительная проливка участка, сообщил глава Майкопа Геннадий Митрофанов в Telegram-канале.

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