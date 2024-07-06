В Приморско-Ахтарске восстановили подачу электричества после атаки ВСУ

В городе произошло массовое отключение электроэнергии после атаки украинских беспилотников в ночь на 5 июля.

БПЛА противника повредили силовые трансформаторы на городской электроподстанции. В результате около 29 тыс. местных жителей и 19 социально-значимых объектов остаются без света. Всего в городе живет чуть более 30 тыс. человек.

Масштабную энергоаварию в Приморско-Ахтарске удалось устранить к утру 6 июля. В 3:54 все дома города запитали электричеством, сообщил в Telegram врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для устранения крупной энергоаварии в Приморско-Ахтарске направили 15 аварийных бригад: 75 человек и 16 единиц техники. На месте почти сутки вели активные восстановительные работы.