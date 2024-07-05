После атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске 29 тыс. человек остались без света

Украинские военные атаковали Приморско-Ахтарск при помощи беспилотников в ночь на 5 июля.

БПЛА противника повредили силовые трансформаторы на городской электроподстанции. В результате около 29 тыс. местных жителей и 19 социально-значимых объектов остаются без света. Всего в городе живет чуть более 30 тыс. человек. Для поддержания работоспособности соцобъекты подключили к резервным источникам питания.

Для устранения крупной энергоаварии в Приморско-Ахтарске направили 15 аварийных бригад: 75 человек и 16 единиц техники. На месте ведут активные восстановительные работы, сообщил в Telegram врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подачу электричества в Приморско-Ахтарске после атаки ВСУ планируют восстановить к вечеру. Ситуация с энергоснабжением города находится на контроле местных и региональных властей.