Подачу электричества в Приморско-Ахтарске после атаки ВСУ восстановят к вечеру

В ночь на 5 июля Приморско-Ахтарск подвергся атаке украинских беспилотников.

В результате атаки приостановила работу энергоподстанция, которая запитывает большую часть города. Энергетики с раннего утра начала ремонтно-восстановительные работы.

В пресс-службе администрации Приморско-Ахтарского района уточнили, что восстановить подачу электричества в городе после атаки ВСУ планируют до конца суток 5 июля.

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