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Более 20 жильцов поврежденного дома в Приморско-Ахтарске разместили в ПВР

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-zhiltsov-povrezhdennogo-doma-v-primorsko-ahtarske-razmestili-v-pvr
Видео «Кубань 24»

Трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске оказался поврежден после атаки украинских беспилотников в ночь на 5 июля.

В доме пробило крышу и разрушило балконы на верхнем этаже. Ударной волной выбило стекла в квартирах.

Жильцов дома эвакуировали в местные пункты временного размещения. Сейчас в них находятся более 20 человек.

Один из эвакуированных жильцов поврежденного дома рассказал журналисту телеканала «Кубань 24», что в пунктах временного размещения создали хорошие условия для людей.

«Очень хорошо расположили нас. Дали возможность немного поспать, отдохнуть и прийти в себя», — рассказал жилец дома.

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