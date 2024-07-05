Более 20 жильцов поврежденного дома в Приморско-Ахтарске разместили в ПВР
Общество
05.07.2024 10:36
Трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске оказался поврежден после атаки украинских беспилотников в ночь на 5 июля.
В доме пробило крышу и разрушило балконы на верхнем этаже. Ударной волной выбило стекла в квартирах.
Жильцов дома эвакуировали в местные пункты временного размещения. Сейчас в них находятся более 20 человек.
Один из эвакуированных жильцов поврежденного дома рассказал журналисту телеканала «Кубань 24», что в пунктах временного размещения создали хорошие условия для людей.
«Очень хорошо расположили нас. Дали возможность немного поспать, отдохнуть и прийти в себя», — рассказал жилец дома.
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