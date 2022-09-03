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В Приморско-Ахтарске пьяный местный житель уехал кататься по району на чужой «двенашке»

Происшествия
03.09.2022 09:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarske-pyanyj-mestnyj-zhitel-uehal-katatsya-po-rajonu-na-chuzhoj-dvenashke
В Приморско-Ахтарске пьяный местный житель уехал кататься по району на чужой «двенашке»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С сообщением об угоне машины в полицию обратилась жительница станицы Ольгинской. Она рассказала о том, что вечером оставила свой «ВАЗ-21120» во дворе частного дома, но утром не нашла его на месте парковки.

Правоохранители составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам. Позже сотрудники ДПС остановили похожий автомобиль, за рулем которого был 35-летний местный житель. Мужчину задержали и привезли в отдел.

Полицейские установили, что мужчина, будучи нетрезвым, проник в машину и завел ее ключом, который был в замке зажигания. После чего уехал кататься по району.

Автомобиль вернули законной владелице, а на злоумышленника возбудили уголовное дело об угоне без цели хищения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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