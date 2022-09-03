В Приморско-Ахтарске пьяный местный житель уехал кататься по району на чужой «двенашке»
Происшествия
03.09.2022 09:31
С сообщением об угоне машины в полицию обратилась жительница станицы Ольгинской. Она рассказала о том, что вечером оставила свой «ВАЗ-21120» во дворе частного дома, но утром не нашла его на месте парковки.
Правоохранители составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам. Позже сотрудники ДПС остановили похожий автомобиль, за рулем которого был 35-летний местный житель. Мужчину задержали и привезли в отдел.
Полицейские установили, что мужчина, будучи нетрезвым, проник в машину и завел ее ключом, который был в замке зажигания. После чего уехал кататься по району.
Автомобиль вернули законной владелице, а на злоумышленника возбудили уголовное дело об угоне без цели хищения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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