В Кореновском районе пьяная женщина угнала у друга машину и врезалась в столб

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительнице Кореновского района грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 34-летняя женщина, похитив ключи, взяла машину своего знакомого, чтобы уехать домой. Сообщается, что в этот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По пути женщина не справилась с управлением. Она врезалась в столб уличного освещения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На подозреваемую завели уголовное дело. В процессе выяснилось, что ранее она была оштрафована на 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и лишена прав на полтора года.

В настоящее время расследование завершили. Дело передали в суд. Женщине грозит до пяти лет колонии.

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