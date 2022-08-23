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В Краснодаре подросток угнал автомобиль для поездки в магазин за продуктами и попал в ДТП

Происшествия
23.08.2022 14:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-podrostok-ugnal-avtomobil-chtoby-sezdit-za-produktami-i-popal-v-dtp
В Краснодаре подросток угнал автомобиль для поездки в магазин за продуктами и попал в ДТП
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло на улице Евгении Жигуленко в Музыкальном микрорайоне.

Местный житель обратился за помощью в полицию поселка Калинино и рассказал, что накануне оставил свой автомобиль незапертым с ключами в замке зажигания, а позже не обнаружил его на прежнем месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

При помощи записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность угонщина. Им оказался 17-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел МВД.

Подросток признался в совершении преступления. По его словам, он угнал автомобиль, чтобы съездить в магазин за продуктами. Во время движения он не справился с управлением и стал виновником ДТП.

Возбудили уголовное дело. За угон автомобиля подростку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас он находится под присмотром.

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