В Новороссийске пьяный мужчина угнал машину и сжег ее

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местный житель сел в незапертый автомобиль и уехал кататься по городу. Затем он сжег машину, чтобы замести следы.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что разгружал машину на парковке. Водитель ненадолго отошел, а когда вернулся, автомобиля там уже не было.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. Автомобиль нашли сгоревшим возле виноградника на окраине города. При попытке покинуть место происшествия полицейские задержали 34-летнего местного жителя.

Оказалось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в машину и завел двигатель оставленным ключом. Он уехал кататься по городу, а затем поджег машину, чтобы скрыть следы преступления.

Возбудили уголовное дело. Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае пенсионер угнал машину, чтобы сбежать из больницы.