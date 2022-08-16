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В Новороссийске пьяный мужчина угнал машину и сжег ее

Происшествия
16.08.2022 13:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-pyanyj-muzhchina-ugnal-mashinu-i-szheg-ee
В Новороссийске пьяный мужчина угнал машину и сжег ее
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местный житель сел в незапертый автомобиль и уехал кататься по городу. Затем он сжег машину, чтобы замести следы.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что разгружал машину на парковке. Водитель ненадолго отошел, а когда вернулся, автомобиля там уже не было.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. Автомобиль нашли сгоревшим возле виноградника на окраине города. При попытке покинуть место происшествия полицейские задержали 34-летнего местного жителя.

Оказалось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в машину и завел двигатель оставленным ключом. Он уехал кататься по городу, а затем поджег машину, чтобы скрыть следы преступления.

Возбудили уголовное дело. Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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