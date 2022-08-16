В Новороссийске пьяный мужчина угнал машину и сжег ее
Местный житель сел в незапертый автомобиль и уехал кататься по городу. Затем он сжег машину, чтобы замести следы.
В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что разгружал машину на парковке. Водитель ненадолго отошел, а когда вернулся, автомобиля там уже не было.
Правоохранители осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. Автомобиль нашли сгоревшим возле виноградника на окраине города. При попытке покинуть место происшествия полицейские задержали 34-летнего местного жителя.
Оказалось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в машину и завел двигатель оставленным ключом. Он уехал кататься по городу, а затем поджег машину, чтобы скрыть следы преступления.
Возбудили уголовное дело. Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае пенсионер угнал машину, чтобы сбежать из больницы.
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
- Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России