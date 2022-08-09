В Краснодарском крае пенсионер угнал машину, чтобы сбежать из больницы

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в больнице станицы Брюховецкой. Там 70-летний пациент решил не дожидаться выписки и сбежать из медучреждения.

По данным полиции, местный житель находился в стационаре больницы. В какой-то момент пенсионер решил сбежать и увидел, что на парковке медучреждения стоит незапертый автомобиль. В итоге мужчина сел в машину, завел ее оставленным ключом и уехал в сторону своего дома.

Сотрудники полиции остановили злоумышленника на одной из улиц станицы. Автомобиль вернули в больницу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд. Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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