В Краснодарском крае пенсионер угнал машину, чтобы сбежать из больницы
Происшествия
09.08.2022 16:09
Инцидент произошел в больнице станицы Брюховецкой. Там 70-летний пациент решил не дожидаться выписки и сбежать из медучреждения.
По данным полиции, местный житель находился в стационаре больницы. В какой-то момент пенсионер решил сбежать и увидел, что на парковке медучреждения стоит незапертый автомобиль. В итоге мужчина сел в машину, завел ее оставленным ключом и уехал в сторону своего дома.
Сотрудники полиции остановили злоумышленника на одной из улиц станицы. Автомобиль вернули в больницу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд. Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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