В Приморско-Ахтарске появился стихийный мемориал в память о погибшей девочке

Шестилетняя Настя погибла в ночь на 5 июля во время атаки украинских беспилотников на город.

По данным источника, девочка получила серьезные ранения в тот момент, когда ее семья пыталась выехать из Приморско-Ахтарска на автомобиле. Спустя короткое время она умерла в больнице от полученных травм.

В память о трагически погибшей девочке в Приморско-Ахтарске организовали стихийный мемориал. К нему несут цветы и детские игрушки.

«Весь район разделяет горечь утраты , воспринимаем, как личную боль. Все массовые мероприятия в районе отменены», — написал в Telegram глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семье девочки, погибшей при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск, выплатят 2 млн рублей.