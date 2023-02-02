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В Приморско-Ахтарске построят бассейн

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarske-postroyat-bassejn
В Приморско-Ахтарске построят бассейн
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О необходимости строительства бассейна 2 февраля во время общения с главой Кубани Вениамином Кондратьевым сообщили местные жители.

Губернатор отметил, что на Кубани спортивной инфраструктуре уделяют особое внимание и поручил своему первому заместителю Игорю Галасю предусмотреть финансирование на строительство бассейна.

«Бассейны — ее важная составляющая, они есть в большинстве районов. Если для местных жителей такой объект действительно необходим, считаю надо помочь. Тем более, что в районном центре будут создавать спортивный кластер», — сказал Кондратьев.

Также на встрече с активом муниципалитета говорили о состоянии дорог. Жители сообщили главе региона о том, что трасса к хутору Новонекрасовскому в плохом состоянии и требует ремонта. Вениамин Кондратьев сообщил о том, что скоро в рамках нацпроекта «Демография» в хуторе построят Дом социального обслуживания на 150 мест.

«Это большой инфраструктурный проект, в котором смогут получать необходимую помощь и уход пожилые люди. Но на период строительства в этом направлении будут ездить грузовики со стройматериалами и еще больше разобьют дорогу. Предлагаю решить вопрос комплексно — сначала построить здание, затем отремонтировать дорогу. А пока ограничимся ямочным ремонтом», — сказал глава региона.

Во время встречи также обсудили вопросы благоустройства и развития курортной сферы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев поручил разработать программу развития Приморско-Ахтарского района.

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