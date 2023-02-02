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Кондратьев поручил разработать программу развития Приморско-Ахтарского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-razrabotat-programmu-razvitiya-primorsko-ahtarskogo-rajona
Кондратьев поручил разработать программу развития Приморско-Ахтарского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 февраля посетил с рабочей поездкой Приморско-Ахтарский район.

Вице-губернатор Александр Руппель доложил, что по инвестиционной активности Приморско-Ахтарский район занимает невысокие позиции. Потенциал малого и среднего предпринимательства в муниципалитете раскрыт не в полной мере. Вениамин Кондратьев отметил, что край должен оказать помощь муниципалитету в поиске новых точек экономического роста.

«Соберите представителей местных предприятий и компаний, которые как никто другой понимают, что нужно сделать, чтобы нарастить свое присутствие в товарах и услугах. По итогу общения с ними до 1 мая разработайте программу социально-экономического развития муниципалитета», — сказал глава региона.

По словам главы муниципалитета Максима Бондаренко, район произвел продукции в прошлом году более чем на 20 млрд рублей. Лидирует аграрный сектор.

«Мы получаем самые высокие за всю историю района урожаи озимых ячменя и пшеницы, расширяем площади под садами интенсивного типа, открываем новые предприятия», — добавил Максим Бондаренко.

На территории обанкротившейся макаронной фабрики запустили сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив, восстановили фабрику для выращивания птицы. В планах — строительство завода по переработке семян подсолнечника, сои и рапса. В муниципалитете наращивают производство рыбы. Швейная фабрика ввела два новых цеха и увеличила объем выпускаемой продукции на 60%.

По итогам 9 месяцев 2022 года в рейтинге муниципалитетов по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата Приморско-Ахтарский район занял 39 место. Объем освоенных инвестиций составил 328 млн рублей (44 место). Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек составляет 320,8 единиц (33 место), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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