В Приморско-Ахтарске открыли обновленный детский яхт-клуб

Видео канала «Кубань 24»

Он стал филиалом спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта. Аналогичные уже действуют в Геленджике и Темрюкском районе. Парусным и подводным спортом в них занимаются более 160 человек.

Теперь возможности парусной школы расширятся. Для спортсменов построили просторное здание взамен ветхого. Здесь возвели эллинг для хранения лодок и спортинвентаря, а также приобрели все необходимое для занятий.

«Конечно, мы помним те строения, которые были построены очень давно, и в каком состоянии они находились. Здесь теперь современная база. Ребята на уровне краевого центра могут заниматься не хуже, чем в других местах, а может даже и лучше», — сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

Почетные гости пожелали юным яхтсменам попутного ветра, а воспитанницы спортшколы художественной гимнастики устроили показательные выступления.

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