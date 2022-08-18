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В Приморско-Ахтарске открыли обновленный детский яхт-клуб

Общество
18.08.2022 11:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarske-otkryli-obnovlennyj-detskij-yaht-klub
Видео канала «Кубань 24»

Он стал филиалом спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта. Аналогичные уже действуют в Геленджике и Темрюкском районе. Парусным и подводным спортом в них занимаются более 160 человек.

Теперь возможности парусной школы расширятся. Для спортсменов построили просторное здание взамен ветхого. Здесь возвели эллинг для хранения лодок и спортинвентаря, а также приобрели все необходимое для занятий.

«Конечно, мы помним те строения, которые были построены очень давно, и в каком состоянии они находились. Здесь теперь современная база. Ребята на уровне краевого центра могут заниматься не хуже, чем в других местах, а может даже и лучше», — сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

Почетные гости пожелали юным яхтсменам попутного ветра, а воспитанницы спортшколы художественной гимнастики устроили показательные выступления.

Читайте также: экипаж из Туапсе победил на третьем этапе Национальной парусной лиги.

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