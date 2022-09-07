В Приморско-Ахтарске открыли мемориальную доску герою, погибшему в ходе спецоперации на Украине

Видео канала «Кубань 24»

Максим Калемин — выпускник местного техникума индустрии и сервиса. Парень учился на сварщика и все студенческие годы мечтал защищать Родину. После срочной службы в армии он подписал контракт.

Указом президента России в мае этого года Максима Калемина посмертно наградили орденом Мужества. Мемориальную доску открыли на территории техникума. На мероприятии присутствовали студенты, преподаватели и семья героя. Его память почтили минутой молчания.

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