В Приморско-Ахтарске открыли мемориальную доску герою, погибшему в ходе спецоперации на Украине
Общество
07.09.2022 08:35
Максим Калемин — выпускник местного техникума индустрии и сервиса. Парень учился на сварщика и все студенческие годы мечтал защищать Родину. После срочной службы в армии он подписал контракт.
Указом президента России в мае этого года Максима Калемина посмертно наградили орденом Мужества. Мемориальную доску открыли на территории техникума. На мероприятии присутствовали студенты, преподаватели и семья героя. Его память почтили минутой молчания.
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