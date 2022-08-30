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В Приморско-Ахтарске лебедя на улице спасли от смертельной опасности

Общество
30.08.2022 15:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarske-lebedya-na-ulitse-spasli-ot-smertelnoj-opasnosti
В Приморско-Ахтарске лебедя на улице спасли от смертельной опасности
Фото t.me/EDDS112PrimorskoAhtarsk

Днем 30 августа неравнодушные местные жители сообщили на номер 112, что возле физкультурно-спортивного центра «Лидер» на улице Фестивальной находится лебедь, и ему угрожает опасность.

Информацию об этом передали специалистам МКУ «Спасательный центр». На место выехала дежурная смена.

«Спецоперацию по спасению лебедя провели достаточно уверенно и профессионально. Птица, словно не желая быть спасенной, пыталась убежать и куда-то скрыться от людей», — говорится в сообщении ЕДДС Приморско-Ахтарского района.

Спасатели поймали лебедя и вывезли его в естественную среду обитания — на водоем. Как дикая птица оказалась на улице, неизвестно.

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