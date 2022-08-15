Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре спасатели достали змею, заползшую под бампер автомобиля

Происшествия
15.08.2022 08:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spasateli-dostali-zmeyu-zapolzshuyu-pod-bamper-avtomobilya
Видео канала «Кубань 24»

Об инциденте 13 августа рассказали в соцсетях. Семья с детьми отдыхала на берегу реки Кубань, багажник машины остался открытым, и в какой-то момент туда пробрался полоз.

Сотрудники МЧС оперативно приехали на вызов и помогли достать змею. Правда, для этого пришлось отсоединять часть бампера. Спасатели отпустили полоза в лес, где он продолжил искать спасение от августовского зноя.

Читайте также: в селе под Новороссийском в частный дом заползла змея.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. ФК «Сочи» на выезде уступил «Спартаку»
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
Прямой эфир
Мы в соцсетях