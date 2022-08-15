В Краснодаре спасатели достали змею, заползшую под бампер автомобиля

Видео канала «Кубань 24»

Об инциденте 13 августа рассказали в соцсетях. Семья с детьми отдыхала на берегу реки Кубань, багажник машины остался открытым, и в какой-то момент туда пробрался полоз.

Сотрудники МЧС оперативно приехали на вызов и помогли достать змею. Правда, для этого пришлось отсоединять часть бампера. Спасатели отпустили полоза в лес, где он продолжил искать спасение от августовского зноя.

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