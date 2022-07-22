В Прикубанском округе Краснодара произошла третья энергоавария за два часа

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Днем 22 июля произошло очередное аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «АН-205» и шесть трансформаторных подстанций.

Без света остались жители домов по улицам Кирилла Россинского и Командорской.

На месте работает аварийная бригада, точные сроки восстановления уточняются, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее жители 15 улиц Прикубанского округа остались без света из-за аварий.