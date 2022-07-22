В Прикубанском округе Краснодара произошла третья энергоавария за два часа
Происшествия
22.07.2022 17:19
Днем 22 июля произошло очередное аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «АН-205» и шесть трансформаторных подстанций.
Без света остались жители домов по улицам Кирилла Россинского и Командорской.
На месте работает аварийная бригада, точные сроки восстановления уточняются, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее жители 15 улиц Прикубанского округа остались без света из-за аварий.
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