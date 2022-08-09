В Прикубанском округе Краснодара произошла крупная энергоавария
Происшествия
09.08.2022 21:50
Аварийное отключение электричества произошло в северной части краевого центра вечером 9 августа. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «К-109» и 24 трансформаторные подстанции.
Сейчас света нет у жителей улиц: Дорожная, 2-я Тихая, 3-я Урожайная, Пригородная, Чернышева, Большевистская, Апрельская, Дзержинского, Думская и Охотничья.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре компании «НЭСК» уточнили, что из-за аварии электричества сейчас также нет на улицах: Агрономической, Шоссе Нефтяников, 9-я Тихая, Изосимова, Березова, Душистая, Бирюзовая, Декоративная, Депутатская, Платановая, Соколова и им. Вячеслава Ткачева.
Также света нет на десятках улиц в СНТ, расположенных около поселка Северного. Восстановить подачу электричества в Прикубанском округе планируют к полуночи.
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