В Прикубанском округе Краснодара отключились 19 трансформаторных подстанций
Происшествия
29.12.2022 12:56
Об аварийном отключении электроэнергии сообщили 29 декабря в 12:46.
В настоящее время без света остаются жители домов на улицах Алуштинской, Буковой, Бульварной, Плотниченко, Седина, Российской, Фелицына, Янтарной, 1 Мая, Архитекторов, Благодатной, Бульвара Строителей, Инициативной, Рассветной, Тенистой, Тружеников, Бийской, Ягодина.
Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «К-104», и были обесточены 19 трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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