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В Прикубанском округе Краснодара отключились 19 трансформаторных подстанций

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prikubanskom-okruge-krasnodara-otklyuchilis-19-transformatornyh-podstantsij
В Прикубанском округе Краснодара отключились 19 трансформаторных подстанций
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии сообщили 29 декабря в 12:46.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах Алуштинской, Буковой, Бульварной, Плотниченко, Седина, Российской, Фелицына, Янтарной, 1 Мая, Архитекторов, Благодатной, Бульвара Строителей, Инициативной, Рассветной, Тенистой, Тружеников, Бийской, Ягодина.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «К-104», и были обесточены 19 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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