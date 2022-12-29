В Прикубанском округе Краснодара отключились 19 трансформаторных подстанций

Об аварийном отключении электроэнергии сообщили 29 декабря в 12:46.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах Алуштинской, Буковой, Бульварной, Плотниченко, Седина, Российской, Фелицына, Янтарной, 1 Мая, Архитекторов, Благодатной, Бульвара Строителей, Инициативной, Рассветной, Тенистой, Тружеников, Бийской, Ягодина.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «К-104», и были обесточены 19 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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