Аварийное отключение оставило без света 9 домов в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Происшествия
28.12.2022 21:46
Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло 28 декабря около 21:28.
Без электричества в настоящее время находятся жители улицы Московской, 116, 122, 124, 124/1, 144/1, 144/2 и Ангарской, 2/1, 2/5, 2/6.
Причиной отключения стало повреждение фидера на ТП-2220. Отключилась одна трансформаторная подстанция.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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