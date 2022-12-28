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Аварийное отключение оставило без света 9 домов в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-9-domov-v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 9 домов в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло 28 декабря около 21:28.

Без электричества в настоящее время находятся жители улицы Московской, 116, 122, 124, 124/1, 144/1, 144/2 и Ангарской, 2/1, 2/5, 2/6.

Причиной отключения стало повреждение фидера на ТП-2220. Отключилась одна трансформаторная подстанция.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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