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В пригороде Новороссийска в частный дом заползла змея

Происшествия
17.08.2022 08:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prigorode-novorossijska-v-chastnyj-dom-zapolzla-zmeya
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел 16 августа в одном из домов в поселке Цемдолина. На помощь хозяевам дома пришли спасатели.

Спасатели аккуратно поймали змею и выпустили ее в лесополосе подальше от жилья, сообщил глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре спасатели достали змею, заползшую под бампер автомобиля.

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