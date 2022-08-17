В пригороде Новороссийска в частный дом заползла змея

Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел 16 августа в одном из домов в поселке Цемдолина. На помощь хозяевам дома пришли спасатели.

Спасатели аккуратно поймали змею и выпустили ее в лесополосе подальше от жилья, сообщил глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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