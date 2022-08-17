В пригороде Новороссийска в частный дом заползла змея
Происшествия
17.08.2022 08:19
Инцидент произошел 16 августа в одном из домов в поселке Цемдолина. На помощь хозяевам дома пришли спасатели.
Спасатели аккуратно поймали змею и выпустили ее в лесополосе подальше от жилья, сообщил глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре спасатели достали змею, заползшую под бампер автомобиля.
Популярные новости
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
- В Краснодарском крае нашли тело экс-главы Гулькевичского района Леонида Гутрица
ТОП 5 НОВОСТЕЙ