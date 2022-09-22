В пригороде Новороссийска 27 сентября ограничат движение транспорта
Общество
22.09.2022 14:25
Движение от станицы Натухаевской в сторону Гостагаевской будет закрыто до 14:00.
На территории города пройдет первенство России по велосипедному спорту. Будут состязаться юноши 15-16 лет. В связи с этим запретят движение всего транспорта с 10:30 до 14:00 от станицы Натухаевской в сторону станицы Гостагаевской.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.
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