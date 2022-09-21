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В Краснодаре 22 сентября временно ограничат движение по улице Пушкина

Общество
21.09.2022 18:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-22-sentyabrya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-po-ulitse-pushkina
В Краснодаре 22 сентября временно ограничат движение по улице Пушкина
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице пройдет XI региональный православный фестиваль церковных хоров «Господи, воззвах…». Движение ограничат по улице Пушкина — от Рашпилевской до Красной с 6:00.

Ограничение движения будет действовать до окончания мероприятия. Освобождать территорию от припаркованных машин начнут 21 сентября с 22:00. На участке организуют стоянку транспорта для гостей и участников фестиваля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На дороге будут дежурить сотрудники ДПС. Водителей просят быть внимательными и учесть изменения при планировании маршрута.

Читайте также: в Краснодаре запретят парковаться на части улицы Зиповской.

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