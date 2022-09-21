В Краснодаре 22 сентября временно ограничат движение по улице Пушкина

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице пройдет XI региональн ый православн ый фестивал ь церковных хоров «Господи, воззвах…». Движение ограничат по улице Пушкина — от Рашпилевской до Красной с 6:00.

Ограничение движения будет действовать до окончания мероприятия. Освобождать территорию от припаркованных машин начнут 21 сентября с 22:00. На участке организуют стоянку транспорта для гостей и участников фестиваля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На дороге будут дежурить сотрудники ДПС. Водителей просят быть внимательными и учесть изменения при планировании маршрута.

Читайте также: в Краснодаре запретят парковаться на части улицы Зиповской.