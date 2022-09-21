В Краснодаре запретят парковаться на части улицы Зиповской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Запрет — один из пунктов городской программы по ликвидации несанкционированных автомобильных стоянок. Запрещающие знаки появятся напротив Зиповской, 1 в районе Чистяковской Рощи.

«Запрещающие знаки будут установлены для обеспечения безопасности движения и ликвидации хаотичных несанкционированных стоянок автомобилей», — отметила и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Новая схема движения по улице Зиповской будет организована с 17 октября. Водителям нужно быть внимательными при проезде там, где установят дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней.