В Краснодаре запретят парковаться на части улицы Зиповской
Общество
21.09.2022 13:26
Запрет — один из пунктов городской программы по ликвидации несанкционированных автомобильных стоянок. Запрещающие знаки появятся напротив Зиповской, 1 в районе Чистяковской Рощи.
«Запрещающие знаки будут установлены для обеспечения безопасности движения и ликвидации хаотичных несанкционированных стоянок автомобилей», — отметила и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.
Новая схема движения по улице Зиповской будет организована с 17 октября. Водителям нужно быть внимательными при проезде там, где установят дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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