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Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней

Общество
21.09.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-elektrichek-mezhdu-krasnodarom-i-minvodami-ogranichat-na-8-dnej
Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней

С 22 сентября по 1 октября специалисты РЖД будут выполнять капитальный ремонт железнодорожных путей на однопутных перегонах «Усть-Лабинская — Варилка» и «Двубратский — Усть-Лабинская».

Из-за ремонта путей временно изменится график движения электричек между Кубанью и Ставропольским краем.

Так, 21, 23, 28 и 30 сентября не будет курсировать электричка «Минеральные Воды — Краснодар-1», которая отправляется в 14:14 и пребывает в 20:03.

Кроме того, 22,24 и 29 сентября, а также 1 октября отменят движение электрички «Краснодар-1 — Минеральные Воды», которая отправляется в 7:45 и пребывает в 13:52, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: в Усть-Лабинском районе 22, 23 и 24 сентября будут закрывать движение через ж/д переезды.

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