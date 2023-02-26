В Приэльбрусье за день погибли альпинист и сноубордист
Двое туристов погибли на территории Эльбрусского района в Кабардино-Балкарии 25 февраля.
Так, около 13:00 59-летний житель Забайкальского края при восхождении на гору Эльбрус, находясь на высоте около 4,8 тыс. метров, почувствовал недомогание и скончался до прибытия спасателей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Кроме того, на горе Чегет при сходе лавины погиб 43-летний житель Воронежской области. Известно, что он вместе с шестью участниками группы нарушил правила безопасности и выехал на сноуборде за пределы трасс. Они начали спуск возле скал и спровоцировали сход лавины, которая настигла одного из них.
Следователи выясняются все обстоятельства смерти сноубордиста. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
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