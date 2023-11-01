В праздничные ноябрьские выходные на курортах Кубани пройдут десятки мероприятий

Для жителей региона и туристов в Краснодарском крае с 4 по 6 ноября пройдут фестиваль черноморской рыбы, бесплатные прогулки по осенним маршрутам, спортивные турниры и другие активности в честь Дня народного единства.

В первой половине ноября курорты Краснодарского края ожидают принять порядка 370 тыс. гостей с приростом в 3 % без учета однодневных посетителей, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Он добавил, что в рамках туристических экскурсий ожидается свыше 100 тыс. туристов.

«Популярными в межсезонье остаются не только высокозвездные отели Черноморского побережья. Гостей привлекают термальные комплексы, базы отдыха горно-предгорных территорий, а также однодневные туристические, экскурсионные поездки и событийные мероприятия», — отметил Зарицкий.

В Новороссийске организуют пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Хамса». Уже 3 ноября с 10:00 на площади у морского вокзала будут работать ресторанный дворик и рыбные торговые ряды, также там откроется фермерская ярмарка. Официально мероприятие откроется 4 ноября в 12:00. Там разместят тематические площадки для гостей разного возраста, на малой сцене организуют кулинарные мастер-классы, также можно будет приобрести товары народных ремесел и промыслов.

Вечером на фестивале будет выступать певица Линда. В последний день мероприятия, 5 ноября, для жителей и гостей Новороссийска выступит рок-группа «Смысловые галлюцинации». Вечерние концерты будут начинаться в 18:00.

На «Сочи Автодроме» 4 ноября состоится финальный этап Кубка России по гонкам на выносливость, в котором примут участие более 20 экипажей на автомобилях разных классов. В их числе пилоты «Формулы-1», чемпионы мира, звезды европейских и российских турниров. Экипажам нужно будет преодолеть около 1 тыс. км. Болельщики смогут попасть в центр трассы и смотреть гонку из паддока. Кроме того, туристы смогут погулять по стартовой прямой, посмотреть на мощные автомобили и пообщаться со титулованными пилотами.

Для любителей спокойного отдыха 5 ноября организуют пеший маршрут из Южной Озереевки к беседке на горе Круглая и в Абрау-Дюрсо. Пройти такой путь можно каждое воскресенье бесплатно.

В Сочи 6 ноября в игорной зоне курорта «Красная Поляна» пройдет турнир по профессиональному боксу. Его организуют при поддержке Федерации бокса России. В главном бою вечера выступят российский боксер Раджаб Бутаев и Фазлиддин Гаибназаров из Узбекистана. Кроме того, на ринг выйдут Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Сифамандл Балени из Африки. Также гостям предложат противостояние представителей индустрии поп-MMA. Трансляция турниров будет доступна на телеканале «Матч ТВ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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