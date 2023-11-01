Кондратьев: дополнительных ограничительных мер на Кубани вводить не планируется

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 ноября провел заседание регионального оперативного штаба.

В работе штаба приняли участие прокурор Кубани Сергей Табельский, руководитель СУ СК РФ по краю Андрей Маслов, начальник ГУ МВД России по региону Владимир Андреев, главный федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев, начальник Управления на транспорте МВД России по ЮФО Игорь Авдеев, руководители правоохранительных, судебных и надзорных органов, вице-губернаторы, главы министерств и ведомств.

«На этой неделе Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость твердых и своевременных мер по защите межнационального согласия. В нашем крае проживает представители 160 национальностей, сильны традиции добрососедских отношений и гостеприимства. В преддверии празднования Дня народного единства обсудили с коллегами меры безопасности. Ситуация в крае стабильная, дополнительных ограничительных мер вводить не планируем», — отметил губернатор.

«Очень важно сейчас, когда предпринимаются внешние попытки спровоцировать межнациональные конфликты, оставаться и дальше единым народом вне зависимости от вероисповедания и национальной принадлежности. Прежде всего все мы — жители Кубани и граждане России», — написал Кондратьев в Telegram.

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